Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский сбежал в Венгрию, чтобы избежать двухлетнего тюремного заключения у себя в стране, поскольку получил данные о готовящемся на него покушении. Об этом передает "Радио Свобода".

"Я сначала намеревался пойти в тюрьму, несмотря на сумасшедшие безосновательные обвинения. Но я получил информацию, что кто-то планирует мое уничтожение в тюрьме. Тогда я изменил свое мнение", – рассказал он.

Груевский отметил, что узнал о покушении на себя от "хорошо информированных людей внутри тюрьмы".

"Я не могу публично объявить, кто стоит за этим сценарием, потому что я этого пока не могу доказать. После этого я решил оставить Македонию", – добавил он.

Напомним, что новое название Македонии с разницей в 10 голосов поддержали в парламенте Греции.

Также в НАТО назвали дату присоединения Северной Македонии к Альянсу.