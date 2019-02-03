В пятницу, 1 февраля, во всем мире отмечается День хиджаба. В связи с этим Всеукраинская ассоциация мусульманок провела в центре Киева акцию, посвященную этому празднику. Об этом сообщает Вечерний Киев.

Возле станции метро "Крещатик" девушки и женщины в ярких хиджабах дарили украинкам розы и отвечали на вопросы прохожих.

"Мусульманка не несет опасности, это прекрасная скромная женщина, которая знает себе цену. Согласно исламским традициям женщина должна закрывать все тело, кроме лица и кистей рук. Лицо демонстрирует красоту, а кисти рук - здоровье. Этого достаточно, чтобы мужчина мог оценить женщину", - рассказала президент организации Екатерина Юрченко.

По ее словам, она всегда надевает хиджаб перед выходом из дома, так как чувствует себя в нем защищенной.

Всемирный день хиджаба начали отмечать в 2013 году. Основоположницей нового праздника стала жительница Нью-Йорка Назми Кхан. Его цель показать, что мусульманская традиция носить хиджаб вполне хороша.

Фото: unn.com.ua

Видео: youtube.com/Вечірній Київ

Хиджаб (араб. حجاب‎ — букв. преграда, завеса) в исламе - любая одежда (от головы до ног), однако в западном мире под хиджабом понимают традиционный арабский женский головной платок, который закрывает волосы и шею женщины, оставляя открытым лицо.

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