В Киеве в крупном ДТП, которое случилось 31 января, погибла 48-летняя Людмила Эбралидзе. Ее дочь Ирина Эбралидзе – известная в Одессе певица. О смерти матери девушка сообщила в Facebook.

Напомним, что авария произошла на площади Победы. Эбралидзе управляла автомобилем Mazda. В это время с ул. Дмитриевской выехала Audi, которая, зацепив Volkswagen, на полном ходу влетела в ее авто, затем обе машины столкнулись с Daewoo и Skoda. Женщина получила тяжелые раны и умерла по дороге в больницу.

Водителя Audi, который стал виновником масштабного ДТП, уже задержали. Суд должен будет избрать ему меру пресечения.



О погибшей в ДТП Эбралидзе известно, что она жительница Одессы. Дочь Людмилы Ирина опубликовала трогательный пост в Facebook: "Ушла в мир иной моя родная мамочка. Я люблю тебя навсегда. Прости нас".

В социальных сетях Ирины сказано, что она является бэк-вокалистом таких исполнителей, как Melovin, Ани Лорак, Lavika. Также известно, что в 2016 году Ирина закрывала гала-концерт детского песенного конкурса "Славянский базар" в Витебске (Беларусь).

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео момента столкновения пяти авто на площади Победы в Киеве.

Также кандидат в президенты Украины попала в ДТП в центре Одессы.