В понедельник, 4 февраля, состоится синод ПЦУ во главе с главой ПЦУ Епифанием. Об этом с пометкой "неофициально" сообщила корреспондент "Прямого" со ссылкой на собственные источники.

По ее словам, есть большое количество вопросов на повестке дня, но доподлинно неизвестно, какие именно будут первыми. Она отметила, что возможно члены синода ПЦУ будут обсуждать, каким образом поминать Епифания в каждом клире, а также множество организационных вопросов.

Как сообщала "Страна", у Филарета резко ухудшилось здоровье в день интронизации Епифания главой ПЦУ. Он находится под постоянным наблюдением врачей и передал свое письменное поздравление.

Отметим, что также собиравшийся прибыть на церемонию один из афонских монахов - госпитализирован с инфарктом.