Космический телескоп Hubble нашел мерцающий шар звезд, который может быть такой же древний, как и сама Вселенная. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Ученые назвали данный космический объект NGC.

"Это шаровое скопление - скопление звезд, скрепленных гравитацией, - которое медленно движется в пространстве на окраине Большого Магелланового Облака, одного из наших ближайших галактических соседей", - говорится в сообщении.



Отмечается, что его масса эквивалентна примерно 140 тысячам Солнцам и возрасту около 13,1 миллиардов лет, что делает его почти таким же старым, как сама Вселенная. Эта ископаемая реликвия из ранней Вселенной находится на расстоянии около 160 тысячах световых лет от нас.

Фото: nasa.gov

Напомним, что в NASA получили первые фото с Края света.

Также зонд NASA добрался до астероида на краю Солнечной системы.