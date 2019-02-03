В субботу, 2 февраля, в США ввели в состав флота ударную атомную подлодку "Южная Дакота" (USS South Dakota (SSN 790). Это произошло в ходе церемонии в городе Гротон (штат Коннектикут) была официально принята в боевой состав Военно-морских сил США, сообщили в Пентагоне.

Гротон является центром производства подводных лодок компании Electric Boat Corporation, подразделения корпорации General Dynamics. Подлодка оснащена 12-ю крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, передает Интерфакс.

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) "Южная Дакота" является 17-й подводной лодкой класса "Вирджиния" и 7-й из 8-ми подлодок этого типа в модификации Block III.

Ее важным отличием стало то, что субмарины этой серии имеют не двенадцать (как подлодки предыдущих модификаций Block I и Block II), а всего две ракетные шахты диаметром около 2,2 м с пусковыми установками барабанного типа, в каждой из которых размещено шесть крылатых ракет BGM-109 "Томагавк". Подлодка также имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса, а также малошумную двигательную установку.

В конструкции данной подлодки реализованы технологии и инновации, повышающие огневую мощь, маневренность и скрытность. Подлодки этого типа способны развивать скорость более 25 узлов и находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев.

Стоимость постройки каждой АПЛ класса "Вирджиния" оценивается примерно в $2,7 млрд. В общей сложности планируется построить 48 субмарин класса "Вирджиния", 33 из них - до 2030 года. Они должны полностью заменить в составе ВМС США ударные атомные подлодки типа "Лос-Анджелес" и усовершенствованный "Лос-Анджелес" постройки 1970-1990-х годов.

Фото: nextbigfuture.com

Как сообщала "Страна", у берегов Франции найдены обломки немецкой подводной лодки времен Первой мировой войны. Известно, что, когда эта подводная лодка села на мель, экипаж эвакуировался. Субмарину взорвали, чтобы она не досталась противнику. Шум привлек внимание военного патруля, который вскоре задержал немецких моряков на берегу.

Напомним, что в Lockheed Martin начали разрабатывать спутники для предупреждения о пусках ракет из России и Китая.