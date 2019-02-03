Президент Украины Петр Порошенко принес документы в Центральную избирательную комиссию, зайдя через черный вход, чтобы не общаться с митингующими. Об этом в Facebook сообщил блогер Дмитрий Булах.

"Порошенко - смелый и решительный Президент. Единственный из кандидатов, кто противостоит Путину! Смельчак! Порошенко принес документы в ЦИК через черный ход, чтобы не отвечать на вопрос Хто замовив Катю Гандзюк? Слава смельчакам!" - написал он.

Отметим, что перед зданием ЦИК растянули огромный плакат с надписью: "Извините, так кто же заказал Гандзюк?".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Петр Порошенко подал документы в ЦИК.

Также в предпоследний день подачи документов в ЦИК число претендентов перевалило за 70.