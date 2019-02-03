Накануне весеннего старта в Лиге Европы матчем в Харькове против "Айнтрахта", в Шахтере вспомнили о триумфе в Кубке УЕФА 10 лет назад.

Авторы намекнули на новые цели на старте второй части футбольного сезона, где предстоит не только играть в чемпионате Украины и Кубке страны, но и предстоит борьба за еврокубковый трофей.

"Давай вместе сделаем наш первый шаг", - призвали болельщиков "горняки".

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

Как сообщала "Страна", донецкий Шахтер одержал вторую за день футбольную победу на сборах в Турции. "Горняки" обыграли "Хобро" и "Лех". Голом и результативным пасом отличился новичок Шахтера Соломон.

Напомним, что самый юный футболист команды открыл счет своим голам за Шахтер. Матч проходил в непростых погодных условиях - при сильном ветре и дожде. Окончательный счет в матче Михаил Мудрик установил на 77-й минуте. Он проявил отличную реакцию и подкараулив ошибку вратаря после прострела Нема, вколотив мяч в сетку.