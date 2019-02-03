В воскресенье, 3 февраля, в Одессе автомобиль слетел с дороги прямо на железнодорожные пути. Об этом передает УНИАН.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Почтовой, где дороги ж/д пути на скорости въехал авто под управлением пьяного водителя.



На месте происшествия полицейскими было установлено, что в ДТП попал автомобиль Nissan, которым управлял 51-летний мужчина. Водитель не справился с управлением, в результате чего авто слетело с дороги на железнодорожные пути. В аварии никто не пострадал, водитель остался жив.

На одессита составлены административные материалы за правонарушения.

Фото: unian.net

Напомним, что кандидат в президенты Украины попала в ДТП в центре Одессы.

Также полиция подтвердила ДТП в центре Одессы с участием кандидата в президенты и намекнула на щедрую компенсацию пострадавшим.