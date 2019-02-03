Народного депутата Надежду Савченко, которая сейчас находится в СИЗО, выдвинули кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Документы в Центральную избирательную комиссию принесла сестра нардепа, лидер "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" Вера Савченко. Она пришла в ЦИК в сопровождении заместителя лидера партии Татьяны Проторченко.

Они подали документы без внесения денежного залога, ссылаясь на ст.103 Конституции Украины, в которой перечислены требования, которым должен соответствовать претендент на пост президента Украины, и не идет речь о залоге в 2,5 млн грн.

Ранее "Страна" сообщала, что Петр Порошенко подал документы в ЦИК.

Также в предпоследний день подачи документов в ЦИК число претендентов перевалило за 70.