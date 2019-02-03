Президент Украины Петр Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на президентских выборах. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты", - написал он.

Отметим, что президент пришел в ЦИК вместе со своей супругой Мариной Порошенко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в предпоследний день подачи документов в ЦИК число претендентов перевалило за 70.

Также ЦИК отказала лидеру КПУ Симоненко и председателю партии "Розумна сила" Соловьеву в регистрации кандидатами в президенты.

Напомним, что политтехнолог и фигурант секс-скандала в ГБР Петров перевел взнос кандидата в президенты.