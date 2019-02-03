"Почетный патриарх" ПЦУ Филарет не принял участия в церемонии интронизации Епифания из-за ухудшения состояния здоровья. У него повысилось давление. Также собиравшийся прибыть на церемонию один из афонских монахов - госпитализирован с инфарктом.

Об этом в эфире одного из украинских информационных телеканалов сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий (Зоря), передает УНИАН.

"Святейший патриарх Филарет, который является нашим старейшим иерархом, нашим старцем-патриархом, не присутствует на этом богослужении. К сожалению, врачи категорически запретили ему в связи с ухудшением состояния здоровья, в связи с повышение давления находиться вне больницы", - отметил архиепископ.

Владыка Евстратий отметил, что патриарх Филарет находится под постоянным наблюдением врачей, он передал свое письменное поздравление.

"Страна" выяснила, почему на интронизации главы ПЦУ не будет делегации афонских монахов.

Священный Кинот Святой горы Афон на внеочередной сессии принял решение отказать Константинопольскому патриарху Варфоломею, который просил афонитов направить делегацию для участия в интронизации предстоятеля Епифания.

Отметим, что на интронизации Епифания не было иерархов поместных Православных церквей, кроме "людей Варфоломея".