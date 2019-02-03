В Украине рабочая неделя начнется с гололеда, дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики отметили, что 4 февраля на большей части Украины будет туман, видимость 200-500 м. Также в понедельник будет облачно, но еще без существенных осадков.

На большей части территории страны туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +4 тепла до -1 мороза, в восточных областях до -3. Днем 2-7 с отметкой плюс, в южной части 8-12 градусов тепла.

Днем 5 февраля в Карпатском регионе, в течение 6 февраля в западных, северных и центральных областях мокрый снег и дождь, на остальной территории, ночью 5 февраля в Украине без существенных осадков.

Температура ночью 0-5 мороза, днем 0-5 тепла. В южных областях ночью около 0, днем 6-11 тепла.

В Киеве 4 февраля будет облачно, но без существенных осадков. Температура ночью 1-3, днем 3-5 тепла. 5 февраля без существенных осадков, 6 февраля - мокрый снег и дождь.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптик рассказала, какой будет погода на выходных.

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