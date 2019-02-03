Спасатели потушили масштабный пожар в складском здании по ул.Красноткацкой, 69 в Деснянском районе Киева. Огонь горел неподалеку от станции метро "Лесная" на восточной окраине Киева. Пожар был ликвидирован к 14:30 воскресенья.

Об этом сообщает Главное управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Пожар в складском помещении (хранение электроинструмента, пластика и картона) на Красноткацкой, 69, возник в субботу, 2 февраля, в 11:52 на площади 700 кв м, однако к вечеру распространился на площадь 10,5 тыс кв.м.

Появилась угроза распространения огня на рядом стоящее здание. В 23:03 того же дня пожар был локализован на площади 10,5 тыс. кв.м. По состоянию на утро воскресенья на месте пожара наблюдалось тление отдельными ячейками на площади около 2 тыс.кв.м, появилась угроза обвала строительных конструкций.

К тушению пожара были привлечены 137 человек личного состава и 35 единицы техники. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: dsns.gov.ua

Видео: youtube.com/Головне управління ДСНС України у м. Києві

Как сообщала "Страна", пожар на складах "Дарынка" превысил площадь футбольного поля. Сложность ликвидации пожара заключалась в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения, поэтому спасателям приходится проводить магистральные линии с дальней дистанции.

Отметим, что в морском порту Николаева тушили вспыхнувшую вентиляционную трубу.