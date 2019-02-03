Украинская теннисистка Даяна Ястремская заплакала после победы в финале турнира WTC в тайском Хуахине. Выиграв заключительную партию (сет) на тай-брейке, 18-летняя девушка упала на корт рыдая от счастья. По ходу партии она уступала 2:5, но сумела выиграть четыре гейма подряд и перевести встречу на тай-брейк, где и победила.

Поблагодарив соперницу за матч (6:2, 2:6, 7:6) Даяна продолжила плакать, принимая поздравления от своих родных.

На пути к титулу Ястремская в полуфинале выбила из турнира первый номера посева, 18-ю ракетку планеты испанку Гарбинье Мугурусу – 7:5, 6:1, а в полуфинале одолела Магду Линетт из Польши – 6:4, 6:3.

Видео: dailymotion.com

Как сообщала "Страна", в октябре 2018 Даяна Ястремская выиграла турнир в Гонконге и вошла в 70 лучших теннисисток планеты.

Отметим, что первая ракетка Украины опубликовала видео с зажигательным танцем из тренажерного зала.