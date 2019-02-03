Центробанки государств мира в 2018 году в общем выкупили 651,5 тонн золота, что стало рекордом с 1971 года, когда власти США объявили о "золотом дефолте" - отмене привязки доллара к золоту.

Об этом в своем отчете сообщил Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC), передает РБК.

Всемирный совет по золоту связывает эти покупки с "повышенным уровнем геополитической и экономической неопределенности", который заставляет центробанки диверсифицировать резервы и фокусироваться на безопасных и ликвидных активах.

Покупки золота центробанками в 2018 году оказались на 74% больше, чем в 2017 году (374,8 тонн). Теперь мировые центробанки владеют примерно 34 тыс. тонн золота, говорится в отчете. Это около 18% всего золота, когда-либо добытого на Земле, следует из данных совета.

"Центральные банки реагируют на растущее макроэкономическое и геополитическое давление укреплением своих золотых резервов", - отмечает совет.

Центробанк РФ с огромным отрывом стал крупнейшим покупателем золота в 2018 году. Его золотой запас увеличился на рекордные 274,3 т - это 42% всех прошлогодних закупок золота центробанками. Это часть кампании по "дедолларизации" экономики, объявленной российскими властями в 2018 году. Банк России наращивает золото в своем портфеле уже 13 лет подряд.

На втором месте по закупкам золота оказался Центробанк Турции (+51,5 т), на третьем - Нацбанк Казахстана (+50,6 т). Центробанк Венгрии, который не покупал золото с 1986 года, в октябре неожиданно увеличил свой золотой запас в десять раз - с 3,1 т до 31,5 т.

Венгерский ЦБ объяснил покупку в форме физических слитков, доставленных в Венгрию, "целями стабильности": "Золото может играть стабилизирующую роль и выступать ключевой линией обороны в экстремальных рыночных обстоятельствах или во времена структурных изменений международной финансовой системы или глубоких геополитических кризисов".

Индия в 2018 году закупила 40,5 т золота, Польша - 25,7 т, Монголия - 22 т, говорится в отчете. Польша в прошлом году стала первой страной Евросоюза с 1998 года, купившей золото в резервы.

Золото традиционно рассматривается как актив - "тихая гавань" в периоды рыночной турбулентности и политической напряженности.

Как сообщала "Страна", по данным СМИ, Россия отправила на помощь Венесуэле два самолета с золотом. Ранее банк Англии отказался вернуть Венесуэле ее золото.

Напомним, что банк России в два раза снизил долю доллара США в своих золотовалютных резервах.