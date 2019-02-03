Глава Минздрава Ульяна Супрун, продолжает критиковать гастрономические предпочтения украинцев. Сегодня она проанализировала пользу привычного для рациона каждого человека перекуса - бутерброда с маслом.

Супрун тщательно проанализировала каждый ингредиент легкого в приготовлении и сытного обеда. Она назвала бутерброд нездоровой едой, которая приносит больше вреда, чем пользы для организма. К тому же, является неэкономной для бюджета.

Итак, хлеб, по мнению Супрун, "содержит много соли, что может привести к высокому артериальному давлению и сердечно-сосудистым проблемам". К тому же, в хлебе высокий гликемический индекс, то есть "батон стремительно поднимает уровень сахара в крови", - отмечает Супрун.

"Колбаса, как обидно для многих это ни было бы услышать - нездоровая всем. В ней также много соли. К примеру, в 100 граммах салями половина дневной нормы соли. Это процесованый мясной - глубоко переработанный продукт, содержащий примеси, в частности, нитрит и бензпирен. Регулярное чрезмерное потребление такого мяса увеличивает вероятность рака прямой кишки и поджелудочной", - предостерегает Супрун.

По ее словам, следует полностью отказаться или минимизировать употребление процесованных мясных продуктов (колбасы или сосисок) - не чаще 3 раз в неделю и не больше 50 грамм в день, если отказаться трудно.

Она посоветовали заменить такие продукты обычным мясом, что будет дешевле. Но мясом лучше тоже не злоупотреблять - "готового красного мяса советуют есть не более 70 граммов в день, или порцию размером с ладонь. Также не желательно употреблять его каждый день. Более здоровая альтернатива - птица".

Впрочем, Супрун понимает, что "бутерброд и сандвич - это действительно удобно". Поэтому советует, как сделать здоровые бутерброды:

ешьте отрубной хлеб. В нем больше витаминов, есть клетчатка, и меньший гликемический индекс. Можете выбрать ржаной хлеб - в нем много магния, железа, кальция и витаминов группы В;

колбасу можно заменить печеным мясом, печеночным паштетом, форшмаком или хумусом. Это качественные и безопасные источники белка, железа и цинка;

добавляйте овощи, яблоки, зелень, корнеплоды и грибы к паштетам. Так они будут содержать больше клетчатки и витаминов, и меньше жира;

вместо масла "намазками" могут служить творог и зелень, фета и сладкий перец, паштеты из баклажанов, грибов или тыквы и сало. Здоровая альтернатива колбасе - это ломтик сала, черный хлеб и горчица. Все это варианты значительно полезнее и дешевле колбасы и подойдут всей семье.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", ранее Ульяна Супрун раскритиковала новогоднее меню украинцев с оливье и селедкой под шубой.

Также она советует украинцам есть меньше черной икры или заменить ее на красную.