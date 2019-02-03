Нет никаких законных оснований для переименования ПЦУ и именования этой структуры Украинской православной церковью. Об этом сообщил председатель Юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов. Его интервью приводит Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Так называемая образовавшаяся ПЦУ не имеет оснований называться Киевской Митрополией Украинской Православной Церкви, не только потому что с подобным названием существует религиозный центр еще с 1991 года, а и потому, что первичный правоустанавливающий документ "Томос", который они должны были уважать и выполнять, определяет им два названия – "Православная Церковь Украины" (ПЦУ) и "Святейшая Церковь Украины" (СЦУ)", - напомнил он.

Также он обратил внимание, что патриарх Варфоломей "благословил и провозгласил автокефальной Православной Церковью Украины", а "Томос" был вручен "Предстоятелю Святейшей Церкви Украины", а в самом тексте отсутствует упоминание об Украинской Православной Церкви.

"Поэтому так называемая ПЦУ не имеет никаких оснований называться Украинской Православной Церковью", - подчеркивает он.

По убеждению священника, то, что в конец к общему названию в скобках добавили "ПЦУ", свидетельствует об истинном отношении к названию, которое им определил их отец Константинопольский Патриарх Варфоломей.

"Если тебе выдали свидетельство о рождении с одним именем, то ты уже не можешь получить паспорт на другое имя", – резюмировал он.

Как сообщала "Страна", в Украинской православной церкви возмутились регистрацией ПЦУ как "Киевской метрополии УПЦ".

Отметим, что верующие не пришли на интронизацию главы ПЦУ Епифания. В Киеве госпитализировали с инфарктом афонского монаха, который прибыл на интронизацию Епифания.