С 1 января 2019 года жителям города Борислав во Львовской области водоснабжение обеспечивается лишь три часа в сутки: с 18 до 21 часа, а в микрорайоне Баня - с 6 до 9.

По словам представителей КП "Вододар" и городской власти ситуация возникла из-за нового закона "О рынке электроэнергии". В соответствии с ним предприятия не могут получать ночью дешевую электроэнергию, пишет местное издание "Змістовно".

В связи с этим коммунальное предприятие было вынуждено перейти на другой режим работы, что сказалось на водоснабжении в Бориславе и Сходнице.

В КП "Вододар" не смогли использовать насосы на полную мощность в ночное время. Это вызвало очередную волну недовольства среди местных общин в соцсетях: люди пишут жалобы и оставляют вопросы на странице предприятия и Бориславского городского совета в Facebook и других группах.

Совещание городского головы Игоря Яворского с руководителями коммунальных предприятий города состоялось 14 января. На нем была поставлена приоритетная задача на 2019 год - улучшение водоснабжения.

В январе городские власти предоставили КП "Вододар" финансовую поддержку в размере 400 тыс. грн. Также предусматривается введение в эксплуатацию военных водосборников и активизация работ по замене труб.

Кроме того, КП "Вододар" направило в Сходницкий поселковый совет письмо с просьбой финансово поддержать предприятие, но ответ еще не поступил. Также коммунальное предприятие направило в поселковый совет письмо с просьбой финансово поддержать предприятие, но ответ еще не поступил.

Как сообщала "Страна", в курортном городе Бердянске четвертые сутки нет воды у половины жителей.

Напомним, что во Львовской области из-за прорыва водопровода машина провалилась под асфальт.