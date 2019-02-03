В Русской православной церкви сегодняшнюю интронизацию главы ПЦУ Епифания назвали "жалким зрелищем" ввиду отсутствия на церемонии представителей высшей церковной иерархии мирового православия. Об этом сообщает ТАСС.

"Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной "овечкой Долли", - заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков. Он напомнил о прошедших недавно с размахом в Москве торжествах по случаю десятой годовщины интронизации патриарха Кирилла. По его мнению, низкий уровень гостей на церемонии интронизации Епифания "воспринимается совершенно однозначно: никому в мировом православии не нужен раскол".

На интронизацию Епифания действительно не удалось привезти ни одного иерарха Поместных Церквей, кроме Константинопольских. Присутствовали римо-католики, глава УГКЦ и протестанты.

Как сообщала "Страна", 3 февраля в Киеве состоялась торжественная литургия по случаю интронизации предстоятеля ПЦУ Епифания. Завтра должен состояться первый собор новой церкви. Предполагается, что на нем рассмотрят вопросы организационной структуры ПЦУ.

Верующие не пришли на интронизацию Епифания так же как и "почетного патриарха" Филарета, который пожаловался на ухудшение здоровья.