В воскресенье, 3 февраля, журналист Дмитрий Гнап подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы, необходимые для регистрации кандидатом в президенты Украины. Трансляция велась на странице Гнапа в Facebook.

После подачи документов журналист заявил, что "политика может быть честной, а политики – ответственными". Гнапа выдвинула партия "Сила людей". Для регистрации президентом было собрано около 3 млн грн при необходимых 2,5 млн грн.

Напомним, Гнап - украинский журналист, общественный активист. Руководил проектами "Слидство.инфо" на "Громадському.ТБ".

Летом минувшего года заявил, что уходит из журналистики в политику и ведет переговоры о создании нового политического проекта. Ранее он пожаловался, что не может разместить в Киеве всего лишь единственный билборд с фразой "Жить по-новому". Напомним, в рекламе Гнапа используется слоган Порошенко на минувших выборах.

Как сообщала "Страна", в ЦИК зарегистрировали 28 кандидатов в президенты.

Также стало известно, почему "Народный фронт" не выдвинул своего кандидата и кого политическая сила поддержит на выборах.