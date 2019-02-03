Ранним утром воскресенья, 3 февраля, в Киеве, в районе торгового центра "Гулливер" на Спортивной площади, возник спонтанный конфликт. После этого началась драка "стенка на стенку".

Об этом Страна узнала из собственных источников в МВД. Полицию вызвали прохожие, которые увидели ожесточенную драку подростков.

По данным полиции между двумя компаниями молодых людей возник спонтанный конфликт. Двоих парней избили кастетом и забрызгали слезоточивым газом из баллончика. Потерпевшим оказана медицинская помощь на месте.

Участникам драки едва исполнилось 18 лет, они живут в Киеве. Решается вопрос о заведении уголовного дела по факту нанесения телесных повреждений и незаконного хранения холодного оружия.

По словам оперативников в последнее время жестокие драки подростков, которые нападают на прохожих без причины, происходят регулярно. "Страна" сообщала о недавнем избиении прохожего на Бессарабке представителями чеченской диаспоры.

Как сообщала "Страна", станцевавшему лезгинку парню выстрелили в спину и выбили зуб в столичной пиццерии.

Напомним, что полицейские поймали мужчину, который случайным выстрелом чуть не убил ребенка на разборках у супермаркета в Киеве.