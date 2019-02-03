Американская актриса и певица Хайден Панеттьери после расставания с украинским боксером Владимиром Кличко появилась с новым бойфрендом Брайаном Гикерсоном на выходе из концертного зала ArcLight в Голливуде. Они смотрели документальный фильм о вымирании акул. Об этом сообщает People.

Пара держалась за руки и наслаждалась общением друг с другом. Об их романе стало известно в августе 2018 года. Тогда же Хайден Панеттьери и Владимир Кличко сообщили о своем решении разорвать отношения.

Напомним, Панеттьери и Кличко были вместе 9 лет. У них родилась дочь Кая-Евдокия, которой сейчас 3 с половиной года. Дочь живет и воспитывается с отцом. Хайден и Владимир хорошо отзываются друг о друга и поддерживают дружеские отношения. Сообщается, что у Хайден и Брайана "все серьезно" в отношениях.

Ранее бывшая невеста младшего Кличко познакомила своего нового бойфренда с родителями.

Также сообщалось, что близкие Хейден Панеттьери подозревают, что она спивается. Сама же Панеттьери после разрыва с Кличко надела красное платье и показала отличное настроение.