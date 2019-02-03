В субботу, 2 февраля, тысячи испанцев пожилого возраста прошли по центру Мадрида на акции протеста. Они требовали от государства повышения пенсий на уровень инфляции.

Многие протестующие держали в руках таблички с надписями, в частности, "Мы все пенсионеры" и "Я стар, но не глуп". Об этом сообщает Associated Press.

Объединение пенсионеров и профсоюзы протестовали по всей Испании, требуя от правительства обеспечить рост выплат пенсий в соответствии с инфляцией. Они утверждают, что повышение на 0,25% в 2017 году было недостаточным.

Отметим, что минимальная пенсия в Испании - 636 евро. То есть реально ее подняли меньше, чем на два евро.

"Это борьба, которую мы должны продолжать, потому что наши требования не были выполнены", - заявила 67-летняя протестующая Изабель Перес.

К маршу присоединились некоторые водители такси. Таксисты в Мадриде бастуют в течение 13 дней, требуя более строгих правил для тех, кто использует приложения Uber и Cabify.

Как сообщала "Страна", Путин решил чуть смягчить пенсионную реформу в России. Людям, которые должны были выйти на пенсию в ближайшие два года, разрешат оформить пенсию на полгода раньше.

Отметим, что Верховный суд признал незаконными проверки переселенцев, которые получают выплаты и обязал Пенсионный фонд выплачивать пенсии переселенцам.

Напомним, что у пожилого киевлянина выманили треть миллиона дамочки из "пенсионного фонда" в синих куртках.