В воскресенье, 3 февраля, у входа в Центральную избирательную комиссию началась акция друзей убитой активистки Екатерины Гандзюк.

Ее участники встречают Петра Порошенко, которого ждут сегодня в ЦИК для подачи документов, под лозунгами: "Кто заказал Катю Гандзюк".

Отметим, что сегодня - последний день подачи документов для кандидатов в президенты. Петр Порошенко, который объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок, еще в избирком не ходил.

Фото: facebook.com/romabra

Как сообщала "Страна", на Луценко подали заявление в ГБР из-за его досудебного разглашения материалов по делу Гандзюк. Маси Найем подчеркнул, что разглашение сведений досудебного расследования может привести к негативным последствиям для расследования. По словам юриста, заявление подано в ГБР.

Отметим, что отец убитой советницы мэра Херсона Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангер и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.