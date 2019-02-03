Российская телеведущая Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о возможном разводе с Максимом Виторганом из-за любовной связи с режиссером Константином Богомоловым. Об этом Собчак сказала в эфире программы "Эксклюзив" на Первом канале.

Впрочем, телеведущая уклонилась от прямого ответа на вопрос о расставании, но признала, что переживает тяжелый период. "Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди... Мне кажется, вне зависимости от проблем, которые у людей есть, нужно оставаться людьми", - сказала Собчак.

Светская львица заявила, что хочет равного отношения к мужчинам и женщинам. Она назвала возмутительным тот факт, что представительницы прекрасного пола за измену подвергаются резкой критике и насмешкам, в то время как мужчинам все спокойно сходит с рук. По ее убеждению, женщина имеет право жить и спать с тем, с кем хочет. Собчак заявила, что не готова комментировать свои отношения с режиссером Богомоловым и возможный развод с супругом. Звезда отметила, что есть "личные вещи", которые не стоит знать широкой общественности.

Ранее Собчак на ТВ устроила скандал из-за видео драки своего мужа с режиссером Богомоловым.

Как сообщала "Страна", после драки своего мужа с любимым режиссером, Ксения Собчак сделала фото в образе Анны Карениной.