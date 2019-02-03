В Германии для сохранения "ядерного соглашения" Кремля и Белого дома предложили России разместить ракеты малой и средней дальности так, чтобы они не могли достичь Европы. При этом власти США не должны убирать свои ракетные системы ПРО из Польши и Румынии, а предоставить россиянам "доступ к системам запуска". Также США и Россия "должны устранить опасность размещения ракет в Европе".

Предложения по спасению ядерной сделки сделали депутаты Бундестага от правящих Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Депутаты Бундестага от правящих Христианско-демократического союза (ХДС) и СДПГ предложили России и США устранить опасность размещения ядерных ракет в Европе. Бывший офицер генштаба Бундесвера Родерих Кизеветтер из ХДС и заместитель председателя фракции СДПГ по внешним и оборонным вопросам Рольф Мютцених обратились к России с предложением разместить спорные ракеты 9М729 (по классификации НАТО SSC-8 - Прим.Ред.) в восточной части России так, чтобы они не могли после запуска достичь Европы.

Депутаты отмечают, что размещение ракет должно быть верифицированным. Со своей стороны, американцы должны предоставить российским экспертам доступ к системам запуска своих ракет.

Вероятно, немецкие депутаты подразумевают ракеты на территории Румынии и те, которые в будущем будут также размещены в Польше. Они считают, что это может способствовать возникновению основы доверия для проведения новых переговоров по разоружению.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, РСМД) — договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.

"Страна" разбиралась, начнется ли гонка вооружений после выхода США из горбачевского договора по ракетам и что это значит для Украины.

Напомним, что Владимир Путин раскритиковал решение Михаила Горбачева о подписании договора о ликвидации ракет.