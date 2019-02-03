Королеву Великобритании Елизавету II и других членов британской королевской семьи могут эвакуировать из Лондона в случае массовых беспорядков, связанных с выходом из Евросоюза (Брекзите) без соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Ранее соглашение о дальнейшем сотрудничестве с ЕС отвергли в Палате лордов и Палате общин.

Об этом передает британские СМИ со ссылкой на секретный правительственный план.

Эвакуация королевской семьи была предусмотрена еще в годы холодной войны, когда Великобритания опасалась нападения СССР с использованием ядерного оружия. Куда их хотят вывезти не сообщается.

"Этот план экстренной эвакуации существовал еще со времен холодной войны, однако сейчас он был переориентирован на случай массовых беспорядков", – отметили журналисты со ссылкой на источник в британском правительстве.

15 января 2019 Палата общин британского парламента отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали 202 депутата, "против" - 432. При этом депутаты отказались выносить вотум недоверия правительству Мэй.

21 января Мэй представила парламенту альтернативный вариант соглашения по Brexit, однако депутаты заявили, что он мало чем отличается от первоначального.

Окончательное голосование по соглашению должно пройти в феврале. Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта. Депутаты британского парламента отклонили поправку, позволяющую отсрочить выход из Евросоюза на девять месяцев. При этом была принята поправка, призывающая правительство исключить выход страны из ЕС без сделки с Брюсселем, однако она носит рекомендательный характер.

Как сообщала "Страна", Макрон и Курц отказались возобновлять с Великобританией переговоры по новой Brexit-сделке. Против начала новых переговоров высказался и президент Евросовета Дональд Туск.

Отметим, что самым богатым человеком Великобритании стал производитель пылесосов.