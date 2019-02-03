Сегодня, 3 февраля, шоу-бизнес всколыхнула весть о преждевременной смерти рэпера Кирилла Толмацкого - Децла, которого называют "отцом русского рэпа". В возрасте 17 лет он ворвался в шоу-бизнес дорогими видеоклипами, широкой ротацией песен на радио и ТВ. Децл задал направление многим современным рэперам, сделав свою музыку - частью культуры.

Децл однозначно был самым ярким певцом 2000-х с дредами, спущенными широкими рэперскими штанами и смелым взглядом. Он долго экспериментировал и искал себя. "Страна" собрала самые главные песни артиста.

За дебютный альбом "Кто? ты", который вышел в 2000 году и разошелся тиражом более миллиона копий (без учёта пиратских копий) Децл получил премию "Record 2000" в номинации "Дебют года". Здесь стоит отметить клипы "Слезы", "Вечеринка", "Кровь моя, кровь", которые на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении.

"Пятница" 2000-х годов также касается темы столичных тус, когда "столица веселится". Кстати, в этом клипе впервые появился Тимати, который с годами затмил Децла.

Песня "Вечеринка" сделала из 17-летнего Кирилла Толмацкого настоящего рэп-звезду. В клипе показана веселая вечеринка, о которой подростки в то время могли только мечтать. Децл в бандане в окружении сексуальных подруг поет о спонтанной встрече друзей на даче, пока родители находятся в отъезде.

"Кровь моя, кровь" повествует о Децле-герое, который спасает своих одноклассников от преподавателя-монстра. Рэп на фоне школьной доски вызвал еще больше восторженных отзывов среди одногодок певца. А фраза "Децл, ваш дневник, я вызову родителей" быстро сделала песню хитом.

В "Слезах" Децл появляется топлес в вязаной шапке и поет о непонимании между подростками и родителями. "Мой мир превратился в слезы и печаль", - поет в припеве рэпер, которому подпевали на концерте миллионы восторженных фанаток. В песне затрагиваются темы подросткового взросления, курения, увлечений молодежи. В целом, этот рэп уже можно назвать каноническим. Меломаны полюбили песню за легкий, слегка меданхоличный припев.

Клип на песню "Письмо" - детище второго альбома Децла "Street Fighter" ("Уличный боец"). Его Децл выпускал уже в статусе суперзвезды. В 2001 году эта песня была отголоском и пародией на песню Stan американского рэпера Эминема, который оказал влияние на Кирилла Толмацкого.

Хит с третьего альбома Децла "Detsl a.k.a. Le Truk". Клубы, девочки и шампанское, "наша жизнь - ковчег в океане фальши". Клип как идеальное напоминание о том, что в середине 2000-х Россия была на пике экономического роста.

В дуэте Децла и его коллеге по цеху Андрея Меньшикова (Лигалайза) грустных нот все больше. Это песня-осмысление и песня-разочарование. Кажется, Децл углубился в самосознание, веру, необратимость возмездия. Его воротит от избитых тем современности. Тексты строятся на библейских прочтениях, Децл рассуждает о жизни после смерти и тщетности бытия.

"Времени осталось мало". Названия популярных песен после того, как спала первая волна популярности певца, поражает. Децл пытается сделать основным псевдоним - Le Truk, но в итоге возвращается к старому, добавив к нему грамматически неправильный, но внушительный Ъ. В этом альбоме Децл отстраняется от пафоса, наигранности в мире, выступая аки философом-путеводителем. Он говорит о доблести, чести, совести, которые важнее материальных благ.

"Пробки, стройка, грязь", - в ней Децл поет о поколении современной молодежи "купи/продай", о политике, где ничего годами не меняется - "голодные люди, сытая власть", о продажных СМИ. Рэпер рассуждает о коррупции, геноциде, прогрессе, "которого уже не будет".

Песня с мини-альбома Favela Funk, записанная в 2016 году по итогам поездки в Бразилию, - это еще один эксперимент Децла. Звук в песне выстраивал Виктор Исаев, известный аранжировщик альбома "Раскраски для взрослых" Монеточки. "Это не то, что ты думал, не то, что ты ожидал. Мой путь сильно запутан, я еще не все сказал", - поет рэп-исполнитель.

Как сообщала "Страна", Децл почувствовал себя плохо спустя полчаса после концерта в Ижевске. Врачи не смогли реанимировать певца, он умер от остановки сердца.

Поклонники музыканта не верят в случившееся, вспоминая интервью рэпера несколько лет назад, в котором он говорил о планах в 35 лет инсценировать свою смерть и уехать жить на остров.