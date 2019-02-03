Мелитополь вошел в список лауреатов премии ЮНЕСКО "Обучающийся город" 2019 года благодаря организованному обучению для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает спецучреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В Украине, по мнению членов жюри конкурса, власти Мелитополя добились заметных успехов в становлении в качестве "обучающегося города" и приложили значительные усилия для переподготовки бывших шахтеров из неподконтрольных территорий. На текущий момент он признан единственным подобным городом в стране.

В Институте ЮНЕСКО по обучению в течение всей жизни (UIL) сообщили, что лауреатами Премии ЮНЕСКО "Обучающийся город" в 2019 году признаны:

Асуан (Египет);

Чэнду (Китай),

Ираклион (Греция),

Ибадан (Нигерия),

Медельин (Колумбия),

Мелитополь (Украина),

(Украина), Петалинг-Джая (Малайзия),

Сантьяго (Мексика),

Содаэмун-гу (Республика Корея)

Сённерборг (Дания).

В жюри премии "Learning City Award" сообщили, эти города продемонстрировали выдающийся прогресс и приверженность развитию образования и обучения на протяжении всей жизни на местном уровне.

"Несмотря на их очень разные отправные точки и различные экономические, политические, социальные и экологические условия, все лауреаты премии "UNESCO Learning City Award" 2019 года инициировали инновационные и целевые политики и программы, которые предоставляют своим сообществам плодотворные возможности извлечь выгоду из обучения на протяжении всей жизни", - сообщили организаторы.

Фото: uil.unesco.org

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