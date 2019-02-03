Министр внутренних дел Арсен Аваков на партийном съезде "Народного фронта" рассказал о программе партии для парламентских выборов. В сети появилось короткое видео его выступления на русском языке с употреблением нецензурной лексики.

"Наша программа проста. Я попробую ее сформулировать в одном абзаце. Украина - это Европа, ЕС и НАТО. Россия - агрессор. Путин - х@ло", - сказал Аваков. Делегатам съезда такая программа понравилась, они отреагировали смехом и шквалом аплодисментов.

"Во внутренней политике: социально ориентированная рыночная экономика, стратегия на экономический прорыв, современная культура, которая мобилизует нацию, акцент на сильную армию и правоохранительные органы, реинтеграция и деоккупация оккупированных территорий, справедливый суд, и, конечно, фундамент всего, современная система образования", - сказал он.

Как сообщала "Страна", "Народный фронт" не выдвинул своего кандидата на выборах.

Напомним, Арсений Яценюк отказался от участия в выборах со словами о том, что "нет достаточной высоты".