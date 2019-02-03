Нападающий "Барселоны" Лионель Месси травмировал бедро в матче чемпионата Испании с Валенсией (2:2). Он смог доиграть поединок, но получал помощь от медицинского персонала на протяжении пяти минут.

Месси получил повреждение перед встречей с мадридским "Реалом" в полуфинале Кубка Испании. Об этом сообщает FootballUA.

В ближайшее время 31-летний игрок пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности его повреждения. В текущем сезоне Месси провел 27 матчей в футболке "сине-гранатовых", забив 29 мячей и совершив 17 голевых передач.

Первая встреча Барселоны и Реала в полуфинале Кубка Испании состоится на Камп-Ноу в среду, 6 февраля.

Как сообщала "Страна", Месси купил личный самолет с ванной и кухней на борту. А на хвосте легендарная "десятка".

Напомним, что Месси и Роналду приближаются к голевому рекорду Пеле.