Президент США Дональд Трамп в 2016 году обращался в крупнейший банк Германии Deutsche Bank за кредитом для своей компании Trump Organization, и банк ему отказал. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источники газеты рассказали, что банк не хотел расширять деловые связи с будущим американским президентом, который он был кандидатом на этот пост. Trump Organization планировала направить средства на нужды гольф-клуба в Шотландии. Банк решил, что не располагают достаточной информацией о том, как, в действительности, будут потрачены деньги (дело было накануне президентских выборов в США).

Кредитная организация не исключила, что они могут пойти на предвыборную кампанию Трампа. Совет директоров также не был уверен, что бизнесмен сможет вернуть деньги, и не хотел оказаться в ситуации, когда пришлось бы требовать возврата долгов с президента США.

В связи с этим руководство банка сочло займ рискованным. В конце января представители двух комитетов Палаты представителей Конгресса - по разведке и финансовым услугам - сообщили, что ведут консультации с Deutsche Bank о транзакциях, касающихся Трампа. До этого американские СМИ сообщали, что проверка может быть связана с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп пообещал упростить путь к гражданству США получившим рабочие визы H1-B.

Напомним, Дональд Трамп признался, что ни разу в жизни не пил даже пива.

Также в окружении Трампа призвали привлечь Януковича к мирным переговорам по Донбассу.