"Зеленую книгу" прокатили. Стало известно, какой фильм получил главную награду Гильдии режиссеров США
Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) за фильм "Рома" (Roma), который ранее получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба премии.
Гильдия режиссеров США вручила режиссеру награду за "Выдающиеся достижения в области режиссуры художественного фильма" в 2018 году. Куарон уже получал премию Гильдии в 2013 году за фильм "Гравитация".
На главную премию Гильдии также претендовали Брэдли Купер с картиной "Звезда родилась" (A Star Is Born), Спайк Ли, снявший фильм "Черный клановец" (BlacKkKlansman), Адам МакКей с фильмом "Власть" (Vice) и Питер Фаррелли с картиной "Зеленая книга" (Green Book).
Фильм "Рома" рассказывает историю жизни обычной семьи среднего класса в Мехико 1970-х.
Фото: www.dga.org
Видео: youtube.com/Cool lindon
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