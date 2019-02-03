Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон получил главную награду Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) за фильм "Рома" (Roma), который ранее получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Гильдия режиссеров США вручила режиссеру награду за "Выдающиеся достижения в области режиссуры художественного фильма" в 2018 году. Куарон уже получал премию Гильдии в 2013 году за фильм "Гравитация".

На главную премию Гильдии также претендовали Брэдли Купер с картиной "Звезда родилась" (A Star Is Born), Спайк Ли, снявший фильм "Черный клановец" (BlacKkKlansman), Адам МакКей с фильмом "Власть" (Vice) и Питер Фаррелли с картиной "Зеленая книга" (Green Book).

Фильм "Рома" рассказывает историю жизни обычной семьи среднего класса в Мехико 1970-х.

Фото: www.dga.org

Видео: youtube.com/Cool lindon

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