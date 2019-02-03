"Отец русского рэпа" Кирилл Толмацкий, который скончался сегодня во время частного концерта в Ижевске, собирался, по его собственному признанию, инсценировать свою смерть в 35 лет и скрыться от суетливого мира. Об этом он в 2015 году заявил в интервью воронежскому информационному агентству "Галерея Чижова".

"Мир многогранен. Столько всего интересного происходит, что жизни на все не хватит. Поэтому я собираюсь прожить минимум 450 лет. Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет - надо подумать над этой темой", - так говорил Децл.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Дебютный альбом исполнителя "Кто? ты" вошел в число самых продаваемых альбомов в России с тиражом более миллиона экземпляров. У Толмацкого остался 13-летний сын.

Фото: infovoronezh.ru

Напомним, по предварительным данным, Толмацкий умер от остановки сердца после своего концерта в Ижевске. При этом очевидец рассказал, что незадолго до кончины рэпер чувствовал себя нормально.