В Вашковецком медицинском колледже на Буковине студентам на занятиях рассказывают о том, как "УПА воевала против польских шовинистов". Об этом сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в социальной сети Facebook.

Долинский привел цитату из тематического воспитательного урока.

"УПА воевала против польських шовинистов Армии Крайовой, против гитлеровской Германии и комуно-большевистского Советского Союза. В 1944 году УПА насчитывала около полумиллиона человек. В каждом войсковом подразделении был священник. Все руководство УПА было высокорелигиозным и большое внимание уделяло защите церкви на Западно-Украинских землях от безбожного коммунистического режима. Последний воинский долг воины УПА выполнили в октябре 1956 года, когда смело боролись на границе с Венгрией, чтобы помочь Венгерскому антикоммунистическому восстанию".

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Напомним, что в Польше признали геноцидом события на Волыни в 1943 году, когда отряды ОУН-УПА массово убивали поляков.

Ранее в Польше суд отменил статьи закона о "бандеризме", который вводил ответственность за отрицание преступлений украинских националистов. Правда, случилось это из-за попытки отрицать вину поляков в холокосте, а не из-за ОУН и УПА.

Напомним, в американском журнале Newsweek, Степана Бандеру называют "известным нацистским сотрудником", а Петлюру – антисемитом. Это далеко не первая статья в западных СМИ с критикой Бандеры, прославления ОУН-УПА в современной Украине и поддержки властью националистических группировок.

Как сообщала "Страна", президент Петр Порошенко подписал закон о предоставлении ветеранам ОУН, УПА и УНРА статуса участников боевых действий. Ранее "Страна" уже подробно разбирала этот закон. В новой редакции исчез один существенный пункт - оговорка, что льготы и статус не предоставляются тем, кто совершал преступления против мира и человечества.