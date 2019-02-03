В конце богослужения по своей интронизации митрополит Епифаний провел обряд причастия. Первыми к чаше подошли президент Петр Порошенко и его супруга Марина.

Таинство в прямом эфире транслировало "Радио Свобода". Его комментаторы заявили, что причастие проходит без предварительной исповеди, как это принято в славянских православных церквях.

Утверждается, что массовое причастие без исповеди принято в некоторых церквях греческого обряда. В то же время в Украине, Белоруссии и России покаяние в грехах в рамках исповеди считается обязательным действием накануне причастия.

Вполне возможно, что чета Порошенко исповедовалась накануне вечером. Однако в рамках утренней интронизации Епифания никого не исповедовали.

Отметим, что на интронизацию не пришел "почетный патриарх" ПЦУ Филарет.

Не пришли и многие верующие. На площади перед Софийским собором было совершенно безлюдно.