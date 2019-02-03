В воскресенье, 3 февраля 1929 года в австрийской Вене создали Организацию украинских националистов (ОУН). Об этом событии напомнили глава "Азова" Андрей Билецкий и лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок.

"ОУН наше все!", - говорится на Фейсбук-странице главаря "Азова". Билецкий также решил предположить, каким был "рецепт" ОУН.

"Их рецепт был прост - немного стальных ветеранов, немного пассионарной молодежи, вера в Украину и верность идее до конца, построение дисциплинированной структуры. И одно из главных, принцип действия! Меньше программных разговоров, только ежедневный труд и поступок!", - отметил он.

Билецкий охарактеризовал ОУН как самую повстанческую армию Европы XX столетия. Также он отметил, что сегодня приветствие ОУН теперь используют Петр Порошенко и Александр Вилкул.

"Порошенко или Вилкулу кажется, что стоит здороваться "Слава Украине" или попеть "Зродились ми великої години...", и ты уже почти оуновец. Это не так, для борцов 20-40-х, гимн и приветствия были олицетворением в словах их идеализма, борьбы и реальных дел. Они гордо говорили: "Слава Украине", потому что были готовы отдать ей все, даже жизнь, а не украсть у нее все", - указано в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/BiletskyAndriy

Тягнибок же решил напомнить, что большинство участников Первого конгресса украинских националистов были уроженцами Галичины. Меньшинство членов были из Надднепрянщины. При этом Тягнибок заявил, что "форум представлял все регионы Украины".

"Укрыв себя нетленной славой и вполне выполнив на том этапе свою миссию, проводники освободительного чина ОУН передали эстафету национального соревнования своим идейным последователям и сегодня, благодаря националистам, уже сотни местных советов приняли постановления о вывешивании революционного красно-черного флага на админзданиях в дни национальных праздников.

Как и на Первом Конгрессе, современные украинские националисты осознали необходимость объединения ради укрепления и консолидации своих рядов и уже сделали для этого конкретные шаги.

Ведь борьба продолжается. Перед Украиной и объединенными силами националистов сегодня, как и 90 лет назад, стоят почти те же задачи и вызовы. Вернем Украину в украинские руки!", - указано на странице.

Фото: facebook.com/oleh.tiahnybok

Первый Конгресс украинских националистов, на котором была создана ОУН, начал работу 28 января 1929. Ее возглавил Евгений Коновалец. С 1934 года ОУН переносит свою резиденцию в Берлин.

В январе 1934 года после заключения Договора о ненападении между Германией и Польшей, немецкая разведка абвер предприняла шаги по сдерживанию антипольской деятельности "группы Коновальца" и перенацеливанию её "исключительно против большевизма".

Абвер выделил ОУН 2,5 млн марок. За это ОУН снабжали абвер информацией о СССР: о частях Красной Армии и внутренних войск НКВД, их вооружении, дислокации, численности, командном составе, местах проживания семей командиров, о военных объектах.

23 мая 1938 года Евгений Коновалец был ликвидирован Павлом Судоплатовым, законспирированным сотрудником НКВД-НКГБ СССР.

Как сообщала "Страна", экс-нардеп от фракции "Свобода" националистка Ирина Фарион считает, что русскоязычных украинцев стоит бить по лицу.

Ранее националистка Фарион назвала русскоязычных украинцев "предателями", которым нельзя давать ни работу, ни образование.