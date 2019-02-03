Ряд депутатов из Закарпатской области зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9522, который предусматривает увеличение льготного периода растаможки автомобилей на европейских номерах с 90 до 180 дней, то есть до 23 мая 2019 года. Об этом сообщил один из депутатов, Роберт Горват на своей странице в Facebook.

Среди инициаторов этой идеи, кроме Роберта Горвата (фракция БПП), - Василий Петевка ("Воля народа") и Валерий Лунченко ("Народный фронт").

"Сейчас, убежден, необходимость внесения таких изменений (введение более длительного льготного периода растаможки - Прим.Ред) будет очевидной для парламентариев. Уверен, такой шаг позволит решить проблему авто на еврономерах эффективнее и с меньшей нагрузкой на автовладельцев", - написал Горват на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/R.Gorvat

С начала действия льготного периода растаможено более 65 тыс. авто в иностранной регистрации, а "евробляхеры" пополнили бюджет на 4,1 млрд. грн. "Учитывая крайне высокое количество желающих растаможить авто по льготным ставкам и чрезмерную загруженность украинских таможен, на следующей неделе мы предложим парламенту предоставить владельцам авто на иностранном регистрации дополнительные три месяца для льготной растаможки", - написал депутат.

Напомним, согласно принятому закону в Украине с 25 ноября 2018 до 22 февраля 2019 действует льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) для растаможивания авто на иностранной регистрации в течение 90 календарных дней. После чего желающие растаможить авто будут платить за оформление полную ставку акциза, а с мая вступают в силу жесткие финансовые санкции, которые фактически запрещают эксплуатацию авто с иностранными номерами.

Как сообщала "Страна", в Украине могут запретить импорт автомобилей из России.

Напомним, за год в Украине изъяли более 1200 автомобилей с поддельным VIN-кодом.

Также мы писали, что автомобили на еврономерах решили не пускать в Украину без залога.