Бывший депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Инна Богословская озвучивая свое видение стратегии отношений с Россией, заявив о необходимости создания графитовых бомб. Об этом кандидат-самовыдвиженец заявила в эфире радио "Новое Время" в рамках дебатов кандидатов в президенты Украины.

Видео эфира опубликовано на Facebook радиостанции.

По словам Богословской, Украине нужно перейти к созданию новых типов оружия, а графитовая бомба, позволяющая уничтожать всю электронную аппаратуру и инфраструктуру, связанную с электричеством, не запрещена международными конвенциями.

Призывы к созданию графитовых бомб - один из пяти пунктов, в которых заключается стратегия кандидата в президенты по отношению к России. "Украина должна перейти к быстрому производству новых типов оружия. Графитовые бомбы – то, что на сегодняшний день является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь", – акцентировала Богословская.

Кроме того, экс-депутат заявила, что Украина должна поставить точку в вопросе о том, является ли Россия агрессором по отношению к Украине. "Однозначно, Россия – это агрессор", — сказала Богословская. Также она заявила, что Юг и Юго-Восток Украины являются опасными регионами с точки зрения безопасности всей страны.

В России прокомментировали слова Богословской. Так, депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал ахинеей слова кандидата в президенты Украины Ирины Богословской о производстве графитовых бомб. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Для кого она это вещает? Ведь ни один здравомыслящий человек подобную агрессивную ахинею всерьёз не воспримет", - сказал Бальбек. По его словам, политика устрашения НАТО в отношении России оказалась безрезультатной и он впервые видит кандидата в президенты, выступающего в роли "бомбардировщика" и "камикадзе".

Как сообщала "Страна", шоумен Владимир Зеленский вышел на первое место в президентском рейтинге.

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