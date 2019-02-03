В Киеве на месте пожара складских помещений недалеко от станции метро "Лесная" существует угроза обвала строительных конструкций. Об этом утром сообщает пресс-служба ГосЧС Киева.

По данным спасателей, по состоянию на 7:30 на месте пожара наблюдается тление отдельными ячейками на площади около 2 тыс. кв. Ночью, около 23:03 пожар был локализован на площади около 10,5 тыс.кв.м. Информации о жертвах и пострадавших нет, причина возникновения возгорания устанавливается.

По состоянию на 10:00 столичные спасатели продолжают ликвидировать пожар. На месте происшествия работает 27 машин спецтехники и 97 человек личного состава.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, по состоянию на 20:30 площадь пожара достигала около 10,5 кв.м. Существовала угроза распространения огня.

Как сообщала "Страна", пожар возник 2 февраля около полудня. К 15:00 площадь возгорания увеличилась до 8 000 квадратных метров. Установили владельца загоревшихся складов - ООО "Адонис Проект".