"Почетного патриарха" Филарета не было на интронизации Епифания
На литургии в Софийском соборе в честь возведения на митрополичий престол Епифания не было "почетного патриарха" ПЦУ - Филарета.
Его не было видно среди епископов и митрополитов, которые окружали Епифания. Не было Филарета и среди политиков рядом с Петром Порошенко.
Позже Эспрессо.ТВ сообщило, что у Филарета резко ухудшилось состояние здоровья. Но его письмо должны зачитать в конце богослужения.
Филарету недавно исполнилось 90 лет.
Напомним, что бывший глава УПЦ КП не прибыл и на съезд к Петру Порошенко, где тот выдвинулся в президенты. Зато успел выступить на таком же мероприятии у Юлии Тимошенко.
Отметим, что сегодня на интронизации Епифания у Софийского собора не было верующих -которых ранее свозили автобусами в день создания ПЦУ.
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