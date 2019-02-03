На литургии в Софийском соборе в честь возведения на митрополичий престол Епифания не было "почетного патриарха" ПЦУ - Филарета.

Его не было видно среди епископов и митрополитов, которые окружали Епифания. Не было Филарета и среди политиков рядом с Петром Порошенко.

Позже Эспрессо.ТВ сообщило, что у Филарета резко ухудшилось состояние здоровья. Но его письмо должны зачитать в конце богослужения.

Филарету недавно исполнилось 90 лет.

Напомним, что бывший глава УПЦ КП не прибыл и на съезд к Петру Порошенко, где тот выдвинулся в президенты. Зато успел выступить на таком же мероприятии у Юлии Тимошенко.

Отметим, что сегодня на интронизации Епифания у Софийского собора не было верующих -которых ранее свозили автобусами в день создания ПЦУ.