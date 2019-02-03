В Киеве 3 февраля в Софийском соборе прошла интронизация предстоятеля ПЦУ Епифания, на которую не пришли массово верующие и не явился многолетний глава УПЦ КП Филарет. Впрочем, церемония завершилась, предстоятель ПЦУ Епифаний считается полностью вступившим в свои права.

Филарет не смог присутствовать на интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания (Думенко) в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Он передал свое письменное послание, которое будет зачитано в конце литургии.

Зато на церемонии был президент Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко. Во время интронизации Епифаний в числе патриархов православия помолился за главу РПЦ Кирилла.

На престол Киевской митрополии Епифания сажали представитель вселенского патриарха Варфоломея митрополит Галльский Эммануил, митрополит Макарий, который ранее возглавлял Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ), а также бывший Винницкий митрополит Симеон.

Согласно обряду интронизации каждый из них благословил словом "аксиос", что в переводе с греческого означает "достойный". В ответ Епифаний тоже ответил: "Аксиос". То есть, он выразил свое согласие. Таким образом, все ветви украинского православия, кроме самой большой - УПЦ, благословили Епифания на престол.

Фото: Радио Свобода

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил Епифания со вступлением на престол. "Примите мои поздравления. Ваше Блаженство! Пусть Божья помощь и поддержка народа будут с Вами на этом сложном, но самом важном пути", - написал он в Facebook.

В сети также опубликовано видео, как Епифания возводят на престол.





Напомним, интронизация была приурочена к 40-летию Епифания. На празднике был президент Петр Порошенко, а также глава украинских греко-католиков. После интронизации Епифания запланировано первое заседание Священного синода поместной церкви. Состоится юридическое оформление руководства церкви, будет сформирован круг лиц, ответственных за дальнейшую политику единой поместной церковной структуры.

Как сообщала "Страна", в Киеве госпитализировали с инфарктом афонского монаха, который прибыл на интронизацию Епифания.