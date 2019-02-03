В Белграде и ряде городов Сербии уже девятую неделю подряд продолжаются антиправительственные акции протеста под девизом "Один из пяти миллионов". На улицы, по данным СМИ, вышли десятки тысяч человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Главный лозунг оппозиции родился в ответ на заявление главы сербского государства Александара Вучича, который указал, что не допустит незаконного захвата власти, даже если к акциям присоединятся "пять миллионов". Всего на территории республики проживают около семи миллионов человек.

Наиболее массовой оказалась акция в субботу, 2 февраля, в Белграде. Собравшиеся принесли ящики с письмами на имя президента страны, в которых объясняли причины протеста.

В начале митинга было зачитано послание студентов факультета политических наук одного из столичных вузов. В обращении, среди прочего, содержалось требование об отставке министра образования, науки и технологического развития Младена Шарчевича. К протесту присоединились также представители левого блока, которые принесли с собой красные флаги и транспарант с надписью: "Долой Вучича, долой капитализм".

Фото: ecfr.eu

На одном из этапов дошло даже до столкновений с представителями базирующейся в Белграде радикальной левой организации "Маркс 21". Политический спектр протестов продолжает оставаться широким, охватывая направления от левых до крайне правых. Требования митингующих довольно размыты, начиная с отставки президента и создания правовых рамок для честных выборов и заканчивая борьбой с коррупцией, прекращением государственного давления на СМИ и отставкой гендиректора проправительственного телеканала RTS Драгана Буйошевича.

Напомним, акции протеста в столице Сербии начались 8 декабря 2018 года и продолжаются девятую субботу подряд после того, как в 23 ноября в городе Крушевац на юге Сербии неизвестные избили оппозиционера Борко Стефановича. Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, но незадолго до новогодних праздников отпущены на свободу в связи с недостатком улик.

Представители оппозиционного блока "Альянс за Сербию" возлагают ответственность за инцидент со Стефановичем на правящую Сербскую прогрессивную партию, возглавляемую самим Вучичем. Оппозиция обвиняет президента в том, что его риторика шельмования критиков и оппозиционеров создала в стране обстановку нетерпимости.

Напомним также, что 21-летний джихадист готовил покушение на Путина в Сербии.