Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщила, что официально зарегистрирована Минюстом Украины. Об этом говорится в поздравлении сторонникам партии на ее официальном сайте.



"Всех членов партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", всех наших сторонников и единомышленников можем поздравить с поистине историческим днем: теперь наша политическая сила официально зарегистрирована министерством юстиции Украины", - заявили в партии.

Политическая сила уже под новым названием официально внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций.

Напомним, партия появилась в результат объединения части "Оппозиционного блока" во главе с Юрием Бойко и партии "За жизнь" Вадима Рабиновича. Единым кандидатом в президенты, которая поддержала новая партия, стал Юрий Бойко (из-за проволочек со стороны Минюста в регистрации партии он был вынужден идти самовыдвиженцем).

"Два месяца не регистрировали... но мы работали... и вот название наконец зарегистрировали", - написал народный депутат Вадим Рабинович на своей странице в Facebook.

Фото: Вадим Рабинович/Facebook

"Оппозиционная платформа-За жизнь" уже замеряется в социологических рейтингах и занимает в них, как правило, третье место после "Батькивщины" Юлии Тимошенко и партии "Слуга народа" Владимира Зеленского.

На днях в Киеве прошел форум этой политсилы, который поддержал выдвижение Бойко в президенты.

Как сообщала "Страна", лидер "За життя" Вадим Рабинович отказался от похода в президенты в пользу Юрия Бойко.

Напомним, политсовет партии Рабиновича "За життя" вместо Мураева возглавил Медведчук.