Сегодня, 3 февраля, у Софии Киевской собрались немногочисленные прихожане и гости торжественной для главы ПЦУ Епифания церемонии интронизации (вступление на престол). В этот день руководителю ПЦУ исполняется 40 лет.

Церемония проходит на литургии в Соборе Святой Софии Киевской. На площадке перед храмом собрались полицейские, представители Нацгвардии, которые охраняют общественный порядок.

Впрочем, сама Софийская площадь безлюдна. На входе собор видны металлические рамки. Свою работу выполняют журналисты, несколько десятков прохожих наблюдают за действом, стоя на противоположной стороне дороги. На время проведения литургии улицу Владимирскую частично перекрыли. Некоторых людей пропускают по спискам.

Отметим, что раньше здесь устраивались массовые митинги в честь создания ПЦУ. На Софийскую площадь свозили бюджетников, которых власть выдавала за "верующих".

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", президент Петр Порошенко отметил "историческую миссию" Епифания, который после интронизации официально станет предстоятелем православной церкви Украины (ПЦУ).

Ранее "Страна" выяснила, почему на интронизации главы ПЦУ не будет делегации афонских монахов.