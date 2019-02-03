Сегодня, 3 февраля, стало известно о смерти российского певца, кумира подросткового хип-хопа 2000-х Кирилла Толмацкого, известного как Децл. 35-летний артист внезапно скончался после концерта, у него остановилось сердце. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на концертного директора музыканта Павла Беленца.

По словам Беленца, Децл выступал ночью в Ижевске. После концерта он пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо. "Предварительная информация - у него произошла остановка сердца, и он умер", - сказал Беленец. Агентству городских новостей "Москва" он сообщил, что точные сведения будут опубликованы после экспертизы. Информация о дате и месте похорон также появился в социальных сетях.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Удмуртии подтвердили доследственную проверку. Сейчас следователи осматривают место происшествия, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В соцсетях появилось последнее видео с выступления Децла перед смертью. Кадры опубликованы из кафе Posh Lounge. Музыкант раскачивает толпу под одну из самых популярных своих песен "Вечеринка". Видео также появилось на YouTube-канале Mash.

По данным СМИ, частный концерт, на котором выступил Децл, был посвящен юбилею владельца автосалона Никиты Пантюхина. По информации Пятого канала, музыкант скончался спустя полчаса после концерта.

Напомним, Кирилл Толмацкий - бывший участник коллектива "Bad B. Альянс". В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как "Вечеринка", "Слезы","Письмо" и "Для тебя". Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии.

Свой дебютный трек "Пятница" рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем.

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