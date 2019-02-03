В Киеве, на улице Шолом-Алейхема водитель такси умер за рулем собственного автомобиля. Он вез пассажира, когда вдруг остановился и попросил вызвать скорую помощь. Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что инцидент произошел около 22:40 2 февраля. Попытка реанимировать таксиста оказалась тщетной.

Умершему было около 50 лет. Он таксовал на собственном автомобиле и вез очередного пассажира. Проезжая мимо рынка "Юность" он сбросил скорость, остановил автомобиль и схватился за сердце. Пассажир сразу позвонил на линию 103.

Прибывшие медики переместили водителя в карету скорой помощи и попытались реанимировать, однако, вернуть его к жизни не удалось. На место прибыл экипаж патрульной полиции, который взял показания у пассажира. Причины смерти устанавливаются.

Фото: kiev.informator.ua

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