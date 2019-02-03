Предстоятель православной церкви Украины митрополит Епифаний сегодня отмечает 40-летие интронизацией в Софии Киевской,

Интронизация будет проходить в Софийском соборе. Президент Петр Порошенко отметил "историческую миссию" Епифания, который после интронизации официально станет предстоятелем православной церкви Украины (ПЦУ). После интронизации должно состояться первое заседание Синода, где окончательно будут согласованы, утверждены и назначены соответствующие должности.

Фото: Петро Порошенко/Facebook

Сама интронизация представляет собой публичное богослужение, во время которого совершается возведение предстоятеля церкви на его кафедру. Согласно процедуре, возведение на престол совершается во время литургии с облачением новоизбранного иерарха в богослужебные одежды, соответствующие сану.

Фото Сони Кошкиной

Ожидается, что на интронизации будет присутствовать почетный партиарх Филарет, делегация Вселенского патриархата, а также делегации из УПЦ Канады, УПЦ в Америке, представители со святой горы Афон. Также присутствуют католики и греко-католики, а также протестанты.

А вот монахи 13 монастырей Афона отказались ехать на интронизацию главы ПЦУ Епифания.

Также на мероприятии множество политиков - Петр Порошенко, Андрей Парубий, Андрей Садовой, Юлия Тимошенко и другие.

Прямая трансляция интронизации Епифания

Накануне Епифаний рассказал, почему интронизация состоится в день его рождения и за какие деньги содержатся церкви в Украине. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

В православной традиции священнослужители не отмечают торжественно свой день рождения, поэтому "была избрана дата для того, чтобы в будущем не праздновать день рождения, а сочетать уже и день интронизации, и день рождения", сказал Епифаний.

Он также отметил, что в православной традиции священнослужители больше внимания обращают "на день своего небесного покровителя, на день ангела". "Это большая ответственность, это дар Божий, которым меня Господь сподобил. Потому что выбрав этот путь в свое время, начиная с монашества, я дал обет Богу, что буду до конца выполнять его волю и нести послушание церкви. И церковь всегда возлагала на меня определенные ответственные звена служения. И с тех пор, выполняя то, что возлагала на меня церковь, в конце концов, на Соборе меня избрали предстоятелем единой Поместной православной церкви", - отметил Епифаний.

Епифаний также ответил, за счет чего живут священнослужители и получит ли ПЦУ поддержку государства. "Священнослужитель живет за счет содержания прихода, за счет тех прихожан, посещающих богослужения, жертвуют на храм, покупают свечи, заказывают требы. Это, возможно, в Киеве более богатые приходы, которые могут содержать достойно священнослужителя. А если мы поедем в любой район, даже Киевской области, то увидим, что священник практически выживает. Он не имеет возможности даже выжить за счет своего прихода. Он ведет какое-то хозяйство, он занимается какой-то даже определенной деятельностью для того, чтобы обеспечить свою семью. Есть такие священники, которые имеют даже по пять приходов, по пять сел, где есть храмы. За это время построено очень много храмов. Практически почти в каждом селе", - поясняет он.

Предстоятель также уточнил, что священнослужитель не является госслужащим. "Мы не являемся госслужащими в отличие от, например, системы, которая действует в Элладской православной церкви. В Греции. Это такой уникальный пример того, что церковь и государство едины, не делимы. А, согласно Конституции Украины, церковь и государство разобщены между собой. А особенно, даже если вспомнить церковь Киевского патриархата, то она никогда не получала поддержки от государства. Государство поддерживало к тому времени только церковь Московского патриархата. А мы научились практически выживать все это время", - добавил он.

Епифаний рассказал и то, за счет чего формируется бюджет любого храма. "И мы формируем наш бюджет за счет пожертвований наших прихожан. Потому что сейчас сложная ситуация для каждого храма и для каждого монастыря. Например, даже оплатить коммунальные услуги. Возникают определенные вопросы. И мне даже сейчас как предстоятелю церкви ... Мы находимся в стенах Киевской православной богословской академии. Мы воспитываем в стационаре около 200 студентов, обучающихся совершенно бесплатно. И мне нужно найти даже на содержание академии большую сумму денег. Мы находим добрых людей, благотворителей из Украины, за границей, для того, чтобы удержать Киевскую православную богословскую академию, воспитывать будущих пасторов церкви Христовой. Я всегда стоял на позиции, хотя меня иногда даже критикуют, почему вы в течение 10 лет своего ректорства не вводите плату для студентов?" – говорит он.

Напомним, Епифаний (Сергей Думенко) был избран предстоятелем ПЦУ на Объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года. До этого он являлся епископом УПЦ КП - наместником Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря (с 2008 по 2018 год), викарным епископом Вышгородским (с 2009 по 2010 год), митрополитом (на момент окончания служения на кафедре) Переяславским и Белоцерковским (с 2010 по 2018 год), Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея (с 2013 по 2018 год).

Как сообщала "Страна", Епифаний заявил, что ПЦУ не подчиняется Константинополю.

Также стало известно, что глава ПЦУ Епифаний рассчитывает на сотрудничество с украинскими греко-католиками.