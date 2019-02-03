В России умер рэпер Децл, который в начале 2000-х был звездой подросткового хип-хопа.

О смерти сообщил в Facebook его отец Александр Толмацкий. "Кирилла больше нет...", - написал он.

Настоящее ися Децла - Кирилл Толмацкий. Его нынешний сценический псевдоним - Децл a.k.a. Le Truk. Как сообщается на его странице "Вконтакте", он умер в ночь на 3 февраля.

Причиной смерти 35-летнего рэпера стал сердечный приступ после концерта в Ижевске.

Еще 1 февраля в Twitter Децла появился пост с фото предположительно из окрестностей Перми. Это последняя его запись в соцсети.

В этот же день Кирилл Толмацкий разместил пост в Facebook с анонсом своего концерта в Перми.

Децл стал широко известен в конце 90-х. Первое его большое выступление состоялось, когда рэперу исполнилось 16 лет. В 2000 году его альбом "Кто? Ты" стал одним из самых продаваемых. Одновременно Децл стал звездой MTV-Россия.

Последний альбом Децла "Неважно кто там у руля" вышел в ноябре 2018 года. Накануне, в апреле исполнитель приезжал с концертом в Украину.

Ранее Децл подал в суд на Басту из-за "лохматого чмо" в Twitter. Рэперы конфликтовали из-за шума в ночном клубе, который мешал Децлу спать.

Самые известные клипы "раннего" Децла

Самый молодой рэпер в России прославился тогда несколькими видеоклипами, которые были в топе хит-парада MTV.

Дэцл также часто приезжал в Киев - уже будучи взрослым. Он исполнял, как старые хиты, так и новые песни.